Правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение

25 сентября правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение, сообщает spring96.org. Статья — "Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности"(ч. 3 ст. 293 УК). Рабкова остаётся по стражей в СИЗО №1 Минска.