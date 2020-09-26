Мнение: Россия с Лукашенко ведет двойную игру













Прежде всего, подчеркну, что похоже Кремль снова ведет двойную игру. "Дружит" с Лукашенко публично, но закулисно играет против него. Причем, похоже сам Лукашенко, посещая системные консультации кремлевских технологов в Москве, об этом даже не подозревает. А именно - что в перспективе как отработанный материал, он может действительно повторить судьбу Януковича.





В сложившейся ситуации Россия экономически поглощает Беларусь. Речь не идет о полноценной интеграции, но РБ становится все сильнее зависимой от РФ в силу санкционного давления запада. РБ берет кредиты у РФ, которая с удовольствием "покупает" растерянного Лукашенко. Ведь кто бы ни был президентом в будущем, финансовая зависимость юридически на уровне государства есть зависимость, т.е. кредиты стране придется возвращать все равно. Ну или подчиняться политическим аппетитам "кредитора".





При этом Кремль явно извлек уроки после ситуации с Украиной и стал хитрее, действуя еще "гибриднее". Вместо раннее анонсированной помощи посредством российского правоохранительного резерва, Кремль решил больше не обжигаться и не пачкаться публично, предоставив эту роль "защитника" самому Лукашенко.





В частности, МВД Беларуси опубликовало жалобы недовольных протестами жителей Минска, которые якобы призывают власти применить против протестующих оружие.





Т.е. Лука явно готовит почву для того, чтобы В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ применить огнестрельное оружие. Т.е. по совету того же Кремля Лукашенко готов удерживать власть до конца и это (стрельба на поражение) действительно временно может помочь ему в этом. Но это все равно будет лишь вопрос времени, пока не накопиться необходимая на уровне Кремля зависимость. И потом сам Путин скажет - "Лука уходи".





Так что вариантов немного. Или РБ ждет действительно кровавая революция, где Кремль станет на сторону протестующих. Либо же тактика измора и Лукашенко уйдет, но страна при этом экономически уже будет сдана Москве. Что означает политическую в том числе зависимость следующего главы Беларуси от Путинского режима



