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Против активистов «Европейской Беларуси» возбудили уголовные дела

Против активистов «Европейской Беларуси» возбудили уголовные дела Таракан перепугался не на шутку.

Вчера днем в Минске были брутально задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Литвинко Егор, Войнич Андрей, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).

Позже Литвинко Егора и Кирик Анастасию освободили.

Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель.

Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках.
Хартия 97
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