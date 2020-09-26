Против активистов «Европейской Беларуси» возбудили уголовные дела

Вчера днем в Минске были брутально задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Литвинко Егор, Войнич Андрей, Анастасия Кирик и Павел Юхневич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).





Позже Литвинко Егора и Кирик Анастасию освободили.





Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель.





Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках.



