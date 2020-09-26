Путин вряд ли приедет в Минск на форум регионов Беларуси и России













"Президенты приглашены. Формат прорабатывается", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Анатолий Исаченко.





Как сообщалось, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области.





Между тем, телеграм-канал журналистов Кремлевского пул агентства РИА «Новости» сообщил, что Путин встретится с президентом Киргизии 28 сентября в Сочи, где в этот уикенд пройдет очередной этап гонок F1. Однако, Путин на этот раа не поедет на F1.





Отсутствие Путина на форуме регионов в Минске подтвердил и пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнив, что в графике Путина нет такое поездки.





"Но к участникам форума глава государства так или иначе обратится", - заявил Песков.



