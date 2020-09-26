Дональд Трамп и белорусский вопрос
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего главу государства Дональда Трампа в отказе изложить свою позицию в отношении обстановки в Беларуси, передает агентство Reuters.
«Трамп отказывается высказаться против действий [президента Александра] Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии», — отметил Байден.
Кроме того, он назвал Лукашенко «диктатором». «Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа — это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер», — считает политик.
08:26 26/09/2020
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