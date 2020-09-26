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В Ереване вынесено решение об аресте большого друга Лукашенко

Суд в Ереване на два месяца арестовал депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом журналистам сообщил один из его адвокатов, передает издание Aysor.

Гагик Царукян крайний слева

Защитник назвал решение суда незаконным и пообещал, что оно будет обжаловано.

«На самом деле, принятие этого решения было для нас предсказуемо, поэтому Гагик Царукян не явился в суд, он сразу обратился в Службу национальной безопасности», — приводит слова адвоката издание Panorama.am.

Глава «Процветающей Армении» назвал свой арест политическим заказом. «Они ответят за свое решение. Говорят неправду, обманывают людей и в социальных, и в экономических, и политических вопросах», — цитирует его Aysor.

Царукян возглавляет «Процветающую Армению», которая занимает в парламенте 25 из 101 места, с 2004 года. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении. Это он подарил Николаю Лукашенко белого львенка и бочку коньяка на свадьбу. Белорусское посольство в Армении расположено практически "дома" у Царукяна. 
"Белорусский партизан"
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