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В ООН призвали белорусские власти освободить Марию Колесникову

В заявлении также говорится о том, что необходимо установить и осудить тех, кто был причастен к ее исчезновению.


Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти освободить члена Координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- В Беларуси должны оперативно расследовать то, что произошло с Марией Колесниковой. Причастные к похищению должны быть наказаны. Мы призываем власти Беларуси освободить Колесникову, - говорится в заявлении экспертов ООН.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. В субботу, 12 сентября, без объяснения причин Колесникову из СИЗО №1 перевезли в Жодино. А в среду, 16 сентября, ей было предъявлено обвинение. Ее подозревают в призывах к действиям, которые могут угрожать национальной безопасности.
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