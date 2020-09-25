Как Евросоюз накажет белорусский режим и чем тот может ответить

Еще две страны — Норвегия и Швеция — отказались признавать результаты белорусских выборов и не считают статус Лукашенко легитимным. К тому же в странах Евросоюза все активнее обсуждают введение санкций против Беларуси.





Грозит ли это белорусскому режиму какими-либо издержками, кроме моральных, и какую «пакость» он может придумать в ответ?





Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников уверен, что результат предполагаемых ограничений напрямую зависит от их направленности.





— Косвенное воздействие могут оказать политические санкции, в плане объявления определенных персон «невъездными», — отмечает политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Это фактически будет означать прекращение любой серьезной инвестиционной деятельности в Беларуси со стороны западных компаний в силу неприемлемости политических рисков, необходимости их страховать, и фактически закрытие рынка заемного капитала, в том числе и коммерческого. Биржи и компании, которые содействуют в размещении евробондов, могут не захотеть связываться с нами из-за возможных политических и имиджевых потерь.









Среди персональных санкций Поротников также рассматривает введение ареста на имущество высокопоставленных функционеров либо их бизнесов. Однако более ощутимое воздействие, по его мнению, могут нанести экономические санкции.





— Все зависит от их масштаба. Если все ограничится отказом в кредитовании со стороны европейских институтов – это одна история. Если будут введены ограничения на белорусский экспорт, например, нефтепродуктов или черной металлургии, то это совсем другая история. Тогда под ударом, с учетом позиции Украины, которая займет консолидированную позицию в ЕС, может оказаться до 40% белорусского экспорта, причем того экспорта, который приносит в страну деньги профицитом, — размышляет эксперт.





Он полагает, что пойти на столь радикальный шаг ЕС сдерживают опасения того, что «такие реальные экономические санкции ударят и по населению, в то время как они хотели бы ударить по режиму прежде всего».





Собеседник затрудняется ответить на вопрос о том, какие ответные санкции белорусских властей могут существенно повлиять на Запад, не нанеся при этом ощутимый вред самим себе.





— Для меня это большая загадка. Единственное, это повлиять на состояние приграничных Польши и Литвы, запретив оттуда ввоз потребительской продукции. Но это обоюдоострое оружие, оно ударит и по нашим людям, которые на этом зарабатывают и на этом экономят. С одной стороны, да, это серьезный удар, потому что, по оценкам польских специалистов, белорусы только в Польше покупали товаров в год почти на миллиард евро. Для Восточной Польши это большие деньги, там целая инфраструктура создана под белорусских туристов, которые едут на закупки.





С другой стороны, Брест по сути живет за счет этой торговли, поясняет эксперт.





— Там люди живут не только «на» границе, но и «с» границы. И если у них отнимут эту возможность, а сопоставимого заработка местная экономика предоставить не сможет, то, мягко говоря, их это не обрадует. Поэтому ответить можно довольно болезненно для соседних стран, но это будет и выстрелом себе в ногу в политическом плане, — заключает Андрей Поротников.