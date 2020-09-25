Такой ответ британские полицейские дали на запрос защитника фигуранта дела Андрея Антоненко, сообщили в юридической компании Sense Consulting.





«Британская полиция использует криминалистический анализ походки исключительно как поддерживающее доказательство, он является полезным инструментом исключения… Криминалистический анализ походки не должен использоваться как единственный тип доказательств в уголовном процессе», — говорится в сообщении.





По словам офицера Скотланд-Ярда Деборы Соломон, анализ походки может быть исключительно вспомогательным доказательством и должен рассматриваться с большой осторожностью. Такая экспертиза носит субъективный характер.





Напомним, что МВД Украины, обосновывая подозрения музыканту Андрею Антоненко и врачу Юлии Кузьменко, ссылалось на анализ походки. Специалисты сравнили походки подозреваемых и людей, зафиксированных на видеозаписях.





Результаты этой экспертизы были подписаны четырьмя экспертами, в том числе британцем Иваном Бирчем.









В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования относительно троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарт.





Следствие настаивает, что Антоненко и Кузьменко являются «исполнителями», а Дугарь — их пособником.





Кроме того, в деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. За ними материалы выделили в отдельное производство.





Четыре года назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.