Светлане Тихановской готовят "народную" инаугурацию

Протестующие в Беларуси запланировали на воскресенье "народную" инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской - в ответ она записала видеообращение, опубликованное в Telegram-канале Пул первой в пятницу, 25 сентября.





"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация - это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", - заявила Тихановская.





Она пообещала сделать все, чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами.





"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И - как следствие - официальной, законной инаугурации", - подытожила Тихановская.