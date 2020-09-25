



Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в честности грядущих выборов и не может гарантировать мирный переход власти в случае его поражения кандидату от Демократический партии Джо Байдену.





Недовольство Трампа связано с тем, что многие американцы намерены голосовать по почте, что, по его словам, делает систему уязвимой для фальсификации. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Голосование вышло из-под контроля

24 сентября президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирный трансфер власти своему сопернику Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме.





"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования. Это - катастрофа", - заявил он.





Речь идет о бюллетенях, рассылаемых по почте, с помощью которых, как считает американский лидер, результаты могут быть сфальсицифированы.





"Откажитесь от голосования по почте, и у вас будет очень мирный… у вас будет очень мирный… Откровенно говоря, передачи власти не будет. Будет продолжение", - сказал Трамп, подразумевая, что честные выборы могут закончиться исключительно его победой.





По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".





Через несколько минут он внезапно покинул зал для брифингов, сообщив прессе, что ему "нужно уйти, чтобы позвонить в службу экстренной помощи", отмечает CNBC.





Ранее Трамп говорил, что его соперник одержит победу на выборах только в том случае, если голосование будет сфальсифицировано, отмечает CNN.





Он также предположил, что результаты, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде. И если суд подтвердит победу Байдена, то Трамп примет этот результат.





"О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого", - сказал действующий президент.





По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics, по состоянию на 23 сентября о готовности поддержать Трампа заявили 42,9 процента опрошенных американцев, а Байдена - 50 процентов.





Почтовое голосование, несомненно, внесет свою лепту в общую картину дестабилизации: процесс подсчета поданных удаленно голосов займет определенное время, и итоговый результат вряд ли будет известен 3 ноября, в день выборов.





Стоит отметить, что сторонники Трампа намерены игнорировать карантинные ограничения и идти голосовать на участки лично, демократы, напротив, более серьезно относятся к коронавирусу, поэтому предпочитают голосовать дома.





В связи с этим можно предположить, что 3 ноября Дональд Трамп может одержать решительную победу, а затем по мере обработки почтовых голосов его результат будет падать, и тогда победа может быть присуждена Байдену.





То есть период выборной нестабильности рискует быть растянутым во времени, и результат долгое время будет оставаться непредсказуемым.





Неоднозначные заявления американского лидера обострили и без того довольно сложную ситуацию, сложившуюся в последние месяцы: в Штатах проходят массовые протесты против насилия со стороны полиции. Акции имеют как мирный характер, так и переходят в погромы.





Что касается вопроса о "нечестности" предстоящих выборов, то руководитель школы политики и госуправления Университета Джорджа Мейсона Марк Розелл объясняет, что слова Трампа не имеют никакой силы, поскольку США - это федерация и каждый штат сам определяет, как ему проводить голосование.





"Процедуры есть, и я не боюсь, что мы дождемся дня инаугурации 20 января, а у нас все еще будут вестись споры по поводу результатов выборов", - сказал он Коммерсанту.





Но что произойдет, если Трамп просто останется, использует свои президентские полномочия для того, чтобы воспрепятствовать передаче власти? Наблюдатели опасаются насилия и хаоса, пишет немецкое издание Die Welt.





"Ведь для Трампа многое стоит на кону. Вместе с самой влиятельной должностью в мире он потеряет и свой иммунитет от уголовного преследования", - отмечает газета.





Американского лидера обвиняют в воспрепятствовании правосудию и нечестном финансировании избирательной кампании. Поэтому есть вероятность, что после его ухода из Белого дома, начнется расследование.





Издание предполагает, что, в случае отказа Трампа признать свое поражение, на несколько недель может развязаться настоящая гражданская война, несмотря на антиутопичность такого предположения.





"Байден призывает "бороться за душу Америки". Левый сенатор Берни Сандерс призывает к революции. Начинаются крупнейшие массовые демонстрации в истории Америки. Возникает волна насилия, разбоя, хаоса, политических убийств", - описывает газета гипотетическую ситуацию.





Однако самым вероятным исходом будет вмешательство спецслужб. Так считает проект Transition Integrity Project (Проект честного переходного периода), который состоит из ученых, журналистов, нынешних и бывших высокопоставленных руководителей правительства и кампаний, а также других экспертов.





Вероятно, им придется выводить Дональда Трамп из Белого дома.