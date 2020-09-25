В пятницу, 11 сентября, витебляне Виталий и Владислав Кузнечики позвонили в домофон посольства Швеции в Минске. Внутрь их не впустили, после чего мужчины перелезли через забор и укрылись на территории дипмиссии.





Оттуда Владислав записал видео, в котором рассказал предысторию поступка. По словам мужчины, 6 сентября они с отцом участвовали в мирной акции протеста в Витебске. Во время задержания сотрудники ОМОН избили их и применили слезоточивый газ.





Владиславу удалось вырвать отца из рук силовиков, и они убежали, несколько дней прятались, а потом от знакомых узнали о преследовании.





Теперь они просят у Швеции политического убежища, мотивировав его боязнью преследования со стороны белорусских властей.





- В свете последних событий в стране нам могут приписать разные преступления - организацию массовых беспорядков или еще что… К моей маме уже приходили (силовики. - Ред.), следили за женой сына, соседей забрали в милицию для выяснения обстоятельств, потом их отпустили, - рассказывал « Комсомолке » Виталий.





Что делать с неожиданными гостями, не знали ни охранники, ни сотрудники посольства. Тем более, что снаружи ходили люди в штатском, в которых подозревали сотрудников силовых структур, - они задержали бы отца и сына на выходе. Поэтому для начала им просто дали воды, еды, устроили в одной из комнат. И начались консультации всех со всеми…





Идет уже вторая неделя, но решение предоставить политическое убежище или отказать в нем так и не вынесено. Мужчины уже встретились с послом Швеции и связались с представителями ООН.





- Мы пока находимся в режиме ожидания. Условия у нас хорошие, все необходимое нам предоставили. Покушать приносят регулярно, отношение отличное, - объяснил Виталий Кузнечик.





О перспективах и дальнейших планах он ответил коротко: «Без комментариев».









МИД: Швеция не может удовлетворить ходатайства о предоставлении политического убежища





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швеции Юлия Эрикссон-Погоржельская заявила, что посольства не могут принимать решение о предоставлении политического убежища:





- Если вы хотите подать заявление о предоставлении убежища, вы можете сделать это либо в пограничной полиции, когда едете в Швецию, либо в отделах подачи заявлений Шведского миграционного совета, - цитирует представителя МИД шведская телекомпания SVT.





МВД: «Установлены факты нападения на сотрудников милиции»





О том, что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков ведется проверка по факту "нападения на сотрудников милиции", «Комсомолке» рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.





По ее словам, после стрима, который провел Владислав Кузнечик с территории шведского посольства, сотрудники милиции детально проанализировали имеющиеся у них видео- и фотоматериалы с места событий. Также они использовали материалы из СМИ и соцсетей.





В пресс-службе отметили, что в ходе покадрового просмотра и анализа записей была восстановлена цепочка событий. Она привела к тому, что в отношении Виталия Кузнечика были применены физическая сила и спецсредства.





Правоохранители установили факты нападения отца и сына на сотрудников милиции. Собранные материалы направлены в Следственный комитет для проверки и дачи правовой оценки действиям мужчин. По ее итогам в отношении Кузнечиков может быть возбуждено уголовное дело.





Ситуацию с витеблянами рассмотрит Европейский суд по правам человека





Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов, который помогает Виталию и Владиславу Кузнечикам, рассказал Tut.by, что 14 сентября они отправили в Европейский суд по правам человека запрос на предоставление обеспечительных мер.





В запросе указано: если силовики задержат заявителей, то существует реальный риск того, что они подвергнутся пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению. В тот же день ЕСПЧ обратился к правительству Швеции с вопросами о ситуации заявителей и что власти Швеции планируют с ними делать.





Решение по обеспечительным мерам принимается в зависимости от ответа. Юрист объясняет, что в случае, если власти Швеции сообщат, что они намерены попросить мужчин покинуть территорию посольства, то не исключено, что ЕСПЧ применит обеспечительные меры. То есть обяжет власти Швеции не передавать их властям Беларуси.





«Угроза жестокого обращения реальна - и Европейский суд должен принять это во внимание»





О том, почему нельзя получить политическое убежище в европейской стране, находясь в Беларуси, рассказала Екатерина Дейкало - эксперт в сфере международного права, кандидат юридических наук, доцент.





- Различают территориальное и дипломатическое убежище. Территориальное предоставляется на территории государства, дипломатическое - на территории представительства. Что касается стран Европы, то по общему правилу Венской конвенции о дипломатических сношениях предоставление политического убежища на территории представительства невозможно. То есть беженцу необходимо ехать в государство и уже там ходатайствовать.





Для латиноамериканских стран действуют другие локальные нормы. Поэтому, например, Джулиан Ассанж смог получить политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и даже жить там.





- Юрист Виталия и Владислава подал запрос в ЕСПЧ на предоставление обеспечительных мер. Что это означает?





- Обеспечительные меры - это механизм, позволяющий суду определить дополнительные меры, чтобы защитить человека в случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность. В случае с Кузнечиками в силу ситуации, сложившейся в Беларуси, применяется статья 3 Европейской конвенции по правам человека. Она говорит о том, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.





Этот договор распространяется на граждан стран - участниц этой конвенции и на граждан других государств, которые находятся под юрисдикцией страны-участницы. В частности, на отца и сына Кузнечиков, которые сейчас пребывают на территории посольства.





Обязательства по этой статье не только запрещают государству самому (в нашем случае Швеции) осуществлять пытки, но и выдавать людей государству, в котором они могут подвергнуться им. Именно на этом основании юрист Кузнечиков подал запрос об обеспечительных мерах.









Европейский суд по правам человека не будет решать вопрос о предоставлении убежища белорусам. Он рассмотрит, должна ли Швеция выдать их с учетом того, что людям угрожают пытки. Нужно еще исходить из того, достоверна ли эта угроза. В данном случае ситуация в Беларуси подтверждает это.





Несмотря на заявления наших органов о том, что издевательств не было, а в рамках белорусской правовой системы ни одного дела не возбуждено, существует более 450 задокументированных случаев пыток, переданных в международные органы. Это говорит о том, что угроза жестокого обращения реальна - и суд должен принять это во внимание.





«Решение, которое примет Европейский суд по правам человека в ситуации с Кузнечиками, будет знаковым»





Решение, которое примет Европейский суд по правам человека в ситуации с Кузнечиками, будет знаковым. Потому что если оно будет положительным, это означает, что еще один авторитетный международный орган - ЕСПЧ - признает факт пыток.





Это еще раз подтвердит, что издевательства реально имели место и это не выдумка жертв и белорусских правозащитников, в чем пытаются убедить весь мир белорусские власти.





- Раз Швеция не может предоставить убежище на территории посольства, то какие есть варианты у Кузнечиков?





- Чтобы получить политическое убежище, Виталию и Владиславу нужно прибыть в Швецию или в другую европейскую страну. В их ситуации юридический путь один: на дипломатическом транспорте, который обладает такой же неприкосновенностью, как и представительство, и все, что предусматривает попытку попасть внутрь (требование открыть двери, багажник), запрещено. Но на примере досмотра машины украинского посла мы видим, что гарантий нет.





Может быть и другое дипломатическое решение: попытка договориться с белорусскими властями о безопасном вывозе людей. Но в данный момент вряд ли можно ожидать, что белорусские власти пойдут навстречу. Мы видим, что Кузнечикам вменяют не просто административное правонарушение, а нападение на сотрудников милиции.





- На каком основании принимается решение о предоставлении политического убежища или отказе в нем? Должны быть какие-то доказательства?





- Каждый случай рассматривается конкретно. Политическое убежище предоставляется в силу преследования за политические взгляды. Но мы можем говорить и в принципе о предоставлении статуса беженца. Лицо имеет право просить убежище по причине обоснованных опасений быть преследованным по ряду причин, в том числе по политическим убеждениям, а также из-за опасений за свою жизнь и здоровье. В случае с Кузнечиками это и то, и то.





Опасения должны быть подтверждены. Например, если человек уже подвергался пыткам или избиениям - должны быть медицинские свидетельства. Если он опасается пыток, но не подвергался им, то рассматривается в целом ситуация в стране и практика, насколько эти опасения реальны? Бывали ли похожие случаи? Анализируются отчеты компетентных международных органов и организаций.









КСТАТИ





Ситуация, когда люди укрывались на территории посольства и просили политического убежища, не единичная. Например, Джулиан Ассанж - австралийский журналист и основатель WikiLeaks (организации, которая публиковала сверхсекретные данные о шпионских скандалах, коррупции в высших кругах власти, дипломатических тайнах) на протяжении 7 лет жил на территории посольства Эквадора в Лондоне.





Он не мог покинуть свое убежище, так как сразу был бы задержан полицией Великобритании за то, что в 2012 году отказался явиться в суд по делу об изнасиловании, возбужденному в Швеции.





Каждый день жизнь Ассанжа фиксировали несколько камер видеонаблюдения. У мужчины был доступ в интернет, ему разрешалось принимать посетителей, а солнечный свет ему заменяла ультрафиолетовая лампа.





В 2016 году Ассанж даже завел кота! В 2017 году австралиец получил гражданство Эквадора, а на следующий год его отношения с дипмиссией ухудшились. В 2019 году президент Эквадора заявил, что эквадорское гражданство Ассанжа аннулировано «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».





Вскоре после этого Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании.