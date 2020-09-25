Япония тоже раскритиковала инаугурацию Лукашенко
МИД Японии считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не способствует улучшению ситуации" в республике.
"Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе Японии, в Республике Беларусь продолжаются задержания участников мирных протестов и политическая нестабильность. Несмотря на эту ситуацию, власти Республики Беларусь провели церемонию инаугурации президента, не предприняв каких-либо попыток национального диалога. Это не способствует улучшению ситуации в стране и является прискорбным", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Отмечается, что Япония продолжает "настойчиво призывать власти Республики Беларусь немедленно прекратить необоснованные задержания граждан и вступить в диалог с людьми".
16:07 25/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение