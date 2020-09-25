Мингорсуд оставил Марию Колесникову под стражей









Защита Колесниковой обжаловала решение суда Партизанского района Минска, который принял решение об аресте Колесниковой. Заседание было закрытым. На нем присутствовал адвокат Колесниковой Александр Пыльченко. Вторая защитница Колесниковой, Людмила Казак, накануне была задержана по обвинению в административном правонарушении.





Саму обвиняемую на суд не привезли.





Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября. 8 сентября ее пытались выдворить за пределы Беларуси, но она порвала свой паспорт. В тот же день ее задержали.





Марии Колесниковой, а позже адвокатам Максиму Знаку и Илье Салею предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Все они заключены под стражу. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.