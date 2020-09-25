Возняк об угрозах генпрокурора протестующим: Лукашенко назначал его исключительно с этой целью
Заявления генерального прокурора Андрея Шведа о том, что всех организаторов протестных акций ждет наказание, является вполне ожидаемым ходом с его стороны. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.
«Исключительно с этой целью Лукашенко и назначал Андрея Шведа на должность генерального прокурора Беларуси», - убежден Возняк.
Представитель партии «Справедливый мир» обратил внимание на тот факт, что мирные протесты белорусов не затихают уже полтора месяца.
«Надежды власти на то, что все рассосется само собой, не оправдались. Сейчас власть запускает новую волну репрессий, с помощью которое рассчитывает запугать протестующих. Получится это у нее или нет? Ответа на этот вопрос сегодня не знает никто», - подытожил он.
Напомним, что 24 сентября в Минске генеральный прокурор Андрей Швед заявил о том, что от ответственности не уйдет ни один человек, совершивший преступление на несанкционированных акциях или в Интернете.
15:40 25/09/2020
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