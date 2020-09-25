+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Атака на правду: еще одного журналиста отправили на сутки

Задержанного 24 сентября вечером возле Окрестина журналиста телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко наказали арестом на 12 суток и штрафом в 30 базовых величин за "работу без аккредитации".

Процесс прошел в суде Московского района Минска. Журналиста обвинили в работе без аккредитации и неповиновение милиционерам, передает Белсат.

24 сентября Алесь Любенчук и Денис Гончаренко возле ЦИП на Окрестина встречали фотожурналистов Александра Васюковича и Влада Гридина после 11-суточного ареста.

На данный момент за решеткой остаются четверо журналистов, сотрудничающих с нашим телеканалом: Алесь Любенчук, Денис Гончаренко, Павел Потапов и Евгений Меркис.

Оператора Павла Потапова задержали 24 сентября, суда еще не было. Евгения Меркиса задержали 14 сентября и наказали 15 сутками ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии. Он должен выйти на свободу 29 сентября.

Также, напомним, по сфабрикованному обвинению за "клевету" задержан главред "Нашей нивы" Егор Мартинович
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]