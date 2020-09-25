В протоколах свидетелями записаны лица с измененными персональными данными. Об этом Людмила Казак рассказала своим защитникам, которых пустили к ней в ИВС на Окрестина.





Виктор Мацкевич и Светлана Горбаток, они не могли попасть к клиенту в ИВС более трех часов. Администрация ИВС сначала ссылалась на карантин, потом — на внутренние «мероприятия» в ИВС. В итоге адвокатов пустили ИВС по одному. Как рассказали TUT.BY защитники Людмилы Казакони не могли попасть к клиенту в ИВС более трех часов. Администрация ИВС сначала ссылалась на карантин, потом — на внутренние «мероприятия» в ИВС. В итоге адвокатов пустили ИВС по одному.





— Людмила рассказала, что ее схватили на улице Коммунистической, когда она подходила к машине, трое мужчин. Один, как она поняла, был сотрудником ОМОНа, а двое — неизвестно кто, в масках. Ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции.





Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей. На самом деле она была в этот день в ТЦ «Галилео» с дочкой, покупали вещи к школе.





Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи» — то есть лица, чьи персональные данные изменены. Копии протоколов ей не вручили. С материалами дела не ознакомили, — рассказал TUT.BY Виктор Мацкевич.





По словам Казак, сотрудники милиции, которые разговаривали с ней, вели себя надменно и по-хамски, называли «дамочка» и говорили «вы здесь и должны подчиняться нашим требованиям».





— Игнорировали ее слова, что ей нужно в судебное заседание к 14 часам. Людмила просила позвонить мужу, Чайчицу (Виктор Чайчиц — глава Белорусской республиканской коллегии адвокатов), Швакову (Алексей Шваков — председатель Минской городской коллегии адвокатов), вызвать адвоката, вызвать скорую, так как у нее было плохое самочувствие.





Требовали разблокировать телефон, она отказалась, никто не скрывал то, что «нам интересны ваши телефоны». Во всех протоколах и в отдельных жалобах она писала, что это преследование за профессиональную деятельность, что изымаемые вещи содержат адвокатскую тайну. Людмиле, конечно тяжело, состояние оставляет желать лучшего, но она сильная женщина и держится, глубоко возмущена происходящим, — рассказали защитники Казак.





Адвокаты заявляют:

факт брутального задержания и заключения в ИВС, предъявления надуманных административно-правовых претензий говорит о том, что на адвоката Людмилу Казак оказывается давление и осуществляется ее преследование в связи с профессиональной деятельностью

с целью дискредитировать ее и наказать за принципиальную и активную профессиональную позицию.





Напомним, адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь накануне днем. Вечером ее адвокаты узнали, что она в ИВС на Окрестина по административному делу, статью защитникам называть отказались.



