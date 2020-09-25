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"Голодовка адвоката в СИЗО - это беспрецедентно!": коллеги Максима Знака записали видеообращение

Адвокат Максим Знак держит голодовку в СИЗО уже восьмой день. Вчера, как сообщил его защитник, состояние Максима «закономерно ухудшилось».

"Голодовка адвоката в СИЗО - это беспрецедентно!": коллеги Максима Знака записали видеообращение
Защитники Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко записали видеообращение.

Адвокаты рассказывают, что именно Максим Знак подавал в ЦИК заявки от имени Виктора Бабарико, жалобу от имени Светланы Тихановской.

«За что его преследуют? Ему выдвинуто обвинение по статье 361 уголовного кодекса «Публичные призывы к действиям против национальной безопасности». Публичные призывы – значит, некие высказывания. Какие высказывания? Мы не знаем, Макс не знает. 

Нам не говорят. Но мы видим, что все высказывания Макса о правах — законны. Таким образом, адвокат преследуется за высказывания по правовым вопросам».

«Но если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А ведь на месте клиента может быть каждый из вас. Поэтому ситуация касается каждого».

Адвокаты призывают написать Максиму письмо или открытку и таким образом поддержать его мужество. 

«Свобода Макса — это свобода профессии», говорят они.
Источник: the-village.me
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