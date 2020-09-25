Иван Имгрунт на своей странице в Facebook, передает Об этом сообщил мэр Ялтына своей странице в Facebook, передает tut.by





Мэр Ялты Иван Имгрунт обратился к горожанам, объявив об увольнении назначенного ранее Михаила Загорцева, «по факту поддержки оппозиции Беларуси».





«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведенной проверки по размещенному видеоматериалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Беларуси, принято решение об освобождении с должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — говорится в заявлении мэра Ялты.





Никаких других комментариев от самого Ивана Имгрунта и руководителя аппарата администрации города получить не удалось, а начальник отдела информационной политики Александра Бузанова сообщила, что единственная информация, которую предоставляет город, размещена мэром в Facebook и других комментариев не последует.









О назначении Михаила Загорцева на пост вице-мэра Ялты стало известно 22 сентября. Представляя нового заместителя, глава администрации Ялты Иван Имгрунт выразил уверенность, что «опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами».





В Беларуси Загорцев с 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей «Гомельдрева», работал в представительстве российской газовой компании «Итера».





В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда «Cмолевичи» вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.





Вскоре после президентских выборов Михаил Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.



