Сделать процедуру тайной даже для приглашенных лиц — это надо умудриться. «Тайная инаугурация не принесла никаких дивидендов Александру Лукашенко, скорее, наоборот. То, как это было сделано, вызвало недоумение и насмешки, но никак не добавило легитимности правителю, - отметил в интервью Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. -





Чиновникам сказали, что их вызывают во Дворец независимости на совещание по Всебелорусскому народному собранию, придворным певцам сказали о каком-то мероприятии-сюрпризе.





По сути, мы увидели спецоперацию, которая очень ярко продемонстрировала недоверие Лукашенко даже вроде бы к своим людям, к тем, на которых он, казалось бы, опирается. Это, на мой взгляд, многое говорит о его внутреннем психологическом состоянии на данный момент. Несмотря на постоянную демонстрацию уверенности, он, как мне кажется, ощущает себя в осажденном бункере, никому не верит, боится предательства и так далее. И несмотря на весь его колоссальный опыт публичной коммуникации, свое нынешнее состояние скрыть ему сложно».





По мнению Андрея Поротникова, люди восприняли секретную процедуру, о которой узнали уже после проведения, «как демонстрацию слабости», «для Лукашенко было бы больше пользы, если бы это было бы сделано гласно и уверенно, пускай даже в состоянии чрезвычайного положения, во всяком случае, это было бы демонстрацией готовности к жесткому противостоянию, демонстрацией твердой позиции».





«Вместо этого народ почуствовал страх, недоверие и неуверенность, которыя царят наверху. Это замечено обществом и не сулит власти никаких выгод», - добавил аналитик.





Поводов для протестов будет предостаточно





«Что касается протестной вспышки в день так называемой инаугурации и практически отсутствие акций на следующий день, то это вовсе не говорит о затухании противостояния общества и власти, - отметил Андрей Поротников. - Протест может протекать в разных формах.





Опять же, невозможно бесконечно долго поддерживать массовую мобилизацию людей, их регулярный выход на улицы. Но протест на самом деле никуда не испарится, те самые люди, которые выходили на улицы в Минске, Гродно, Бресте и других городах - а это около 10% населения этих центров — никуда не уехали и не уедут, они останутся здесь, а поводов любить власть у них явно не появится.





Более того, у колеблющейся части населения или у тех, скажем так, кто предпочитает не любить власть на диване, в ближайшее время будет гораздо больше оснований для того, чтобы активизировать свое недовольство и выражать его каким-то иным способом, более активно и более публично.





Я имею в виду экономическую ситуацию в стране. Если посмотреть среднюю зарплату в нынешнем августе, то она оказалась ниже на 20%, чем в 2013 году. Люди стали беднее и обеднеют в ближайшее время еще больше».





По мнению Андрея Поротникова, «вероятно, силы, оппонирующие режиму, сейчас находятся в поиске новых форм протеста и давления на власть», «да и общество само находится в поиске таких форм, например, локальная активность (районные и дворовые чаты, комитеты) — это новая реальность, это новая инфраструктура общественного и политического активизма, которая возникла, стала устойчивой и которой осталось придать динамику развития и оформления, во всяком случае, локальную активность уже не проигнорируешь».





«Думаю, следует также ожидать активизации работы в рамках независимых профсоюзов, ведь ухудшение экономической ситуации первыми почувствуют на себе работники наемного труда», - считает Андрей Поротников.





«Поводы для выхода на улицы у людей еще будут, а вот страха, как мы видим, стало гораздо меньше.

Активность, солидарность общества, которой мало кто ожидал, показывает серьезный запрос на перемены. И сбить это уже, думаю, не удастся.

Власть могла бы попробовать заболтать этот запрос или успокоить второстепенными уступками, но тут все упирается в одного человека, для которого уступки, переговоры — неприемлемый вариант. Ошибка за ошибкой — похоже, это становится стилем власти», - сказал Андрей Поротников.