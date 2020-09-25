Поводом для задержания стало интервью, опубликованное на сайте 17 августа. В нем один из диджеев, который включил песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере, заявил, что замминистра МВД Александра Барсукова избивал его на Окрестина, пишет Телеграф.





Как заявили в Следственном комитете, публикация содержит заведомо ложные сведения, которые унижают честь и достоинство, а также порочат заместителя министра внутренних дел Беларуси.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК («Клевета»).





Между тем адвокат Сергей Зикрацкий опубликовал в Facebook юридическое обоснование того, почему журналиста нельзя судить за клевету. По его словам, если журналист распространил порочащие высказывания, то на медиа или корреспондента может быть наложен штраф. Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности:





«Статья 188 УК предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла. Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные, и тем не менее их распространяет. Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случаев не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний», — заявил адвокат.





Егор Мартинович не единственный журналист, которые был задержан за свою профессиональную деятельность в последнее время.





Так, 24 сентября с Окрестина после 11 суток ареста вышли фотожурналисты Александр Васюкович и Владимир Гридин. Их задержали после марша протеста 13 сентября, обвинив в участии в акции. Однако сами журналисты уверяли, что находились там по заданию редакции и выполняли свою работу, передает «Белсат».





При этом возле Окрестина были задержаны журналисты Алесь Любенчук и Денис Гончаренко, которые ждали освобождения своих. В ожидании суда, намеченного на 25 сентября, их самих поместили в ИВС.





1 сентября во время освещения студенческой акции протеста были задержаны пятеро журналистов нескольких СМИ. Все они трое стуок провели на Окрестина - их судили за "участие в несанкционированном мероприятии".