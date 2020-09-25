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Минюст потребовал разъяснить обстоятельства подписания 10-ю партиями резолюции о проведении повторных выборов

Пресс-служба Белорусской социал-демократической партии («Громада») опубликовала копию письма с требованием о предоставлении информации о принятой ранее политпартиями резолюции за подписью замначальника управления Минюста по вопросам некоммерческих организаций Алексея Печкурова.

Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Чиновник в письме указал на то, что Минюст «осуществляет контроль за соответствием деятельности политических партий Конституции Республики Беларусь, иным актам законодательства и их уставам».

«Руководствуясь ч. 3 ст. 27 закона Республики Беларусь „О политических партиях“, предлагаем в срок до 25 сентября 2020 года представить в Министерство юстиции информацию, каким органом партии принимались решения об участии представителя Белорусской социал-демократической партии („Грамада“) в круглом столе, прошедшем 10 сентября 2020 года, и подписании им резолюции с приложением соответствующего протокола (его копии)», — говорится в письме.

Напомним, представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий подписали резолюцию, в которой потребовали от всех госорганов принять меры по «прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты».
Так, подписи под текстом поставили представители как оппозиционных так и проправительственных партий, в частности Белорусской социал-демократической партии («Громада»), Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Республиканской партии, Партии труда и справедливости, Социал-демократической партии Народного Согласия и других.
TUT.by
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