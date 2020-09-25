+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сергей Дылевский сравнил разрыв с Россией с отпиливанием ноги

Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский описал свой взгляд на отношения с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.




По мнению оппозиционера, в белорусском обществе существуют опасения по поводу вторжения России на территорию соседней страны и последующего присоединения. Он счел разумными эти беспокойства, отметив, что потеря суверенности была бы плохим сценарием. При этом белорусы не настроены антироссийски, заверил Дылевский.

Член КС оппозиции заявил, что не против «добрососедских, дружеских» отношений с Москвой. «Мы все понимаем, что у нас 75-80 процентов экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать — все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто», — объяснил он.

Дылевский был выпущен из СИЗО в Жодино 18 сентября. Под арестом он провел 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий. По его словам, никакого насилия в изоляторах не было, однако условия там были тяжелые и находиться было неприятно. «Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи — запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно», — признался он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]