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Горбачев: Молодцы белорусы! О тайной инаугурации Лукашенко - «Это ж чёрт-те что»

Первый и единственный президент СССР также выразил поддержку белорусскому народу.

Горбачев: Молодцы белорусы! О тайной инаугурации Лукашенко - «Это ж чёрт-те что»
фото: Павел Мартинчик, КП
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за белорусскими событиями. Он выразил поддержку белорусскому народу. 

"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно", — сообщил Горбачев в комментарии изданию "Подъём". 
 
О тайной инаугурации Александра Лукашенко экс-руководитель СССР высказался так: "Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней".
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