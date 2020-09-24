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Латушко и Ковалькова: Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси

Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков легитимности».

Члены Координационного совета выступили с обращением к белорусам и мировому сообществу, сообщает Салідарнасць.


Члены Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова, вынужденно находящиеся за границей, обратились к гражданам Беларуси и мировому сообществу.

Они подчеркнули,  что «в обществе есть мощный запрос на диалог» и заявили о готовности вести переговоры с главой правительства и депутатами парламента.
 
 — Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси  и председателями комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период,  — отметили  Ковалькова и Латушко в видеообращении.

Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков легитимности».

 — Мы призываем ЕС, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию по признанию нелегитимности Лукашенко и рассмотреть  вопрос об отзыве на консультации  своих послов.

Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.


Мы просим принять на ближайшем заседании совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима, — обратились члены Координационного совета к мировому сообществу.

Павел Латушко и Ольга Ковалькова также выразили поддержку всем гражданам Беларуси, не согласным с инаугурацией Лукашенко, которые используют все законные способы протеста по всей стране.

 — Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений законной власти, мирные акции на улицах городов и забастовки.

Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов, спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях, деятелей культуры, которые решили не принимать участие в публичных мероприятиях,  — сказали члены Координационного совета.

Ольга Ковалькова и Павел Латушко призывают к конкретным действиям журналистов и советуют следователям уходить со службы в случае давления.

— Мы призываем всех честных журналистов государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.

Мы требуем от всех следователей, получивших заявления о совершенных преступлениях в отношении простых граждан возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование.


 
В случае противодействия вышестоящих руководителей СК и прокуратуры пишите рапорты об отставке, — настаивают члены Координационного совета.

Они категорически не согласны с тем, что до настоящего времени власть говорит с белорусами «дубинками ОМОНа и из кабины вертолета с автоматом в руках» и уверены, что мы достойны лучшего будущего.
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