Члены Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова, вынужденно находящиеся за границей, обратились к гражданам Беларуси и мировому сообществу.





Они подчеркнули, что «в обществе есть мощный запрос на диалог» и заявили о готовности вести переговоры с главой правительства и депутатами парламента.

— Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси и председателями комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период, — отметили Ковалькова и Латушко в видеообращении.





Они напомнили, что «Александр Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в обстановке строжайшей секретности», тем самым «лишив себя всех остатков легитимности».





— Мы призываем ЕС, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию по признанию нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов.





Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.









Мы просим принять на ближайшем заседании совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима, — обратились члены Координационного совета к мировому сообществу.





Павел Латушко и Ольга Ковалькова также выразили поддержку всем гражданам Беларуси, не согласным с инаугурацией Лукашенко, которые используют все законные способы протеста по всей стране.





— Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений законной власти, мирные акции на улицах городов и забастовки.





Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов, спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях, деятелей культуры, которые решили не принимать участие в публичных мероприятиях, — сказали члены Координационного совета.





Ольга Ковалькова и Павел Латушко призывают к конкретным действиям журналистов и советуют следователям уходить со службы в случае давления.





— Мы призываем всех честных журналистов государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.





Мы требуем от всех следователей, получивших заявления о совершенных преступлениях в отношении простых граждан возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование.









В случае противодействия вышестоящих руководителей СК и прокуратуры пишите рапорты об отставке, — настаивают члены Координационного совета.





Они категорически не согласны с тем, что до настоящего времени власть говорит с белорусами «дубинками ОМОНа и из кабины вертолета с автоматом в руках» и уверены, что мы достойны лучшего будущего.