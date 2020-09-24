



"Я выразил ей полную поддержку борьбы белорусов за свободные и честные выборы со стороны нидерландского правительства и населения", - сказал Блок журналистам.





На брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом глава МИД Нидерландов подчеркнул, что его страна не признает результатов выборов в Беларуси и выступает за санкции в отношении представителей белорусских властей, на которых ложится ответственность за насилие и пытки.





Тихановская прибыла в Литву после того, как отказалась признать победу Александра Лукашенко на выборах президента.





В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.





Белорусская оппозиция и страны Запада утверждают, что выборы были фальсифицированы, и отказываются признавать Лукашенко легитимно избранным главой государства.