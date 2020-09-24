Адвокат Колесниковой перестала выходить на связь





"В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - сообщил Мацкевич.





Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, уточнил Мацкевич.





Официальный телеграм-канал претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико данную информацию подтвердил. "Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак не выходит на связь с 13.50", - говорится в сообщении.





Телеграм-канал также напомнил, что в пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района г.Минска о применении меры пресечения по отношению к Колесниковой.





Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.





Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.



