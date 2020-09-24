Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Горбачев получил Нобелевскую премию в 1990 году / фото REUTERS





Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Свое мнение он высказал изданию «Подъём»





Горбачев считает, что были такие, кто ранее Нобелевскую премию получал по блату.





«Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрте знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далёк. И я бы не горячился (называть какие-то имена – ред.) - знаю же, как люди могут отреагировать», - сказал он.









Напомним, что Горбачев получил свою премию 15 октября 1990 года - «за ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».





Ранее стало известно, что заявку на номинацию Путина на премию мира отправил русский писатель Сергей Комков 9 сентября.