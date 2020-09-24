Страны Балтии расширят санкционный список чиновников режима Лукашенко

Об этом министр рассказал в эфире Латвийского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi





По словам министра, речь идет о расширении санкций и,"данный список не будет окончательным". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.





Ранее страны Балтии уже включили в список нежелательных лиц для въезда 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.









По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.





Въезд в страны Балтии этим людям закрыт на неопределенное время.





Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко.





Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.