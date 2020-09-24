



Четыре источника на условиях анонимности заявили, что санкции США, Великобритании и Канады могут быть введены уже в пятницу, хотя это может и не случиться, учитывая проблему координации между тремя странами.





Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил агентству Reuters, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении протестующих.





Один из шести источников сообщил, что сейчас их число составляет восемь человек, но может измениться.





Госдепартамент США и Министерство иностранных дел Канады не сразу ответили на запросы о комментариях.





Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг парламенту, что Великобритания готовит санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Беларуси, и координирует их с Соединенными Штатами и Канадой “в срочном порядке”.





Европейский союз заявил, что Лукашенко не является законным президентом Беларуси и что его тайная инаугурация пошла против воли народа.





Напомним, ЕС также планировал рассмотреть вопрос санкций 24-25 сентября, однако из заболевшего коронавирусом чиновника заседание было перенесено на 1-2 октября