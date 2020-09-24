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Reuters: Санкции США, Великобритании и Канады могут вступить в силу в пятницу

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют 25 сентября ввести санкции в отношении официального Минска за сфальсифицированные выборы и насилие в отношении мирных демонстрантов с тех пор, сообщили reuters.com шесть источников, знакомых с этим вопросом


Четыре источника на условиях анонимности заявили, что санкции США, Великобритании и Канады могут быть введены уже в пятницу, хотя это может и не случиться, учитывая проблему координации между тремя странами.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил агентству Reuters, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении протестующих.

Один из шести источников сообщил, что сейчас их число составляет восемь человек, но может измениться.

Госдепартамент США и Министерство иностранных дел Канады не сразу ответили на запросы о комментариях.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг парламенту, что Великобритания готовит санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Беларуси, и координирует их с Соединенными Штатами и Канадой “в срочном порядке”.

Европейский союз заявил, что Лукашенко не является законным президентом Беларуси и что его тайная инаугурация пошла против воли народа. 

Напомним, ЕС также планировал рассмотреть вопрос санкций 24-25 сентября, однако из заболевшего коронавирусом чиновника заседание было перенесено на 1-2 октября
"Белорусский партизан"
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