На мероприятии присутствовали несколько сотен сторонников Лукашенко — силовики, журналисты государственных СМИ, чиновники и артисты. Впервые на церемонию не пригласили дипломатов.





О чём говорит такая “тайная инаугурация”? Еврорадио поинтересовалось у известных белорусских политиков.





“Страх, слабость, неуверенность”

Александр Милинкевич, бывший кандидат в президенты:





— Некоторые друзья реагируют на это со слезами на глазах, а я счастлив. Это показывает полную агонию власти. Понятно, что она всё больше боится — да и есть чего. Конечно, он не отдаст власть, будет до конца, но такая инаугурация — это страх, слабость, неуверенность в себе. Даже дипломатов не пригласить — это же железная традиция!





Это всё — начало конца. Лучше было бы оттягивать инаугурацию, чем провести её вот так. Помню, как в 2006 году Лукашенко был в нехорошей позиции после “плошчы”, которую устроила белорусская молодёжь, и долго не проводил инаугурацию. Отгородился на площади, пригласил только своих, но это все равно было публично.





Народ справедливо возмущён. Протесты — лучший ответ. Я понимаю, что приходит некоторая усталость, когда люди не видят результата, но он не может быть сразу. Та поддержка из-за границы, которая ощущается сейчас, — такого не было никогда.





“Президент исключительно для ОМОНа и горстки чиновников”





Павел Латушко, бывший дипломат и руководитель Купаловского театра, член Координационного совета, прокомментировал инаугурацию в своём телеграм-канале:





— Мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провёл спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезённых чиновников.





Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.





У него был шанс уйти… Но всё же синие пальцы сделали своё чёрное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов.





Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!



“Поклонников у него осталось очень мало”





Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси:





— Лукашенко может устроить любой цирк, чтобы пытаться скрыть свои фальсификации. Но очевидно, что он провалился на выборах. Он будет и дальше собирать собрания своих поклонников, которых у него осталось очень мало… Но тут и комментировать нечего.





Однако Лукашенко ощущает поддержку России. Есть деньги, за которые можно оплачивать зарплаты силовикам. Протесты будут. Но при том количестве силовиков, которые есть у Лукашенко сейчас, будет очень трудно что-то сделать.