Минчане об угрозе с Запада: Страшнее ходить по городу и столкнуться с милицией
Лукашенко, а за ним и официальные СМИ в последнее время постоянно говорят об внешней угрозе для Беларуси.
Ее якобы можно ожидать с Запада, а конкретнее - со стороны Польши и Литвы. Радио Свабода спросило у прохожих в Минске, чувствуют ли они такую угрозу и почему, по их мнению, о ней активно заговорили власти.
Думаем, ответы горожан никого не удивят, разве что самого Лукашенко:
16:34 24/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение