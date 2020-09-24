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Минчане об угрозе с Запада: Страшнее ходить по городу и столкнуться с милицией

Лукашенко, а за ним и официальные СМИ в последнее время постоянно говорят об внешней угрозе для Беларуси.

Ее якобы можно ожидать с Запада, а конкретнее - со стороны Польши и Литвы. Радио Свабода спросило у прохожих в Минске, чувствуют ли они такую угрозу и почему, по их мнению, о ней активно заговорили власти.

Думаем, ответы горожан никого не удивят, разве что самого Лукашенко:
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