Олег Волчек: Тайной инаугурацией власть усложнила свое положение

Проблемы остаются с нами. Надежды власти на Россию, на ее кредиты под вопросом. Международные банки уже не будут инвестировать и финансировать нашу экономику. Курс доллара скоро снова возьмёт свой максимум.





Отрицательное сальдо в экономике будет продолжать расти, поскольку бизнес уезжает или затухает. Выплаты по внешним долгам никто не отменял. Зарплаты может и будут выплачиваться на государственных предприятиях, но с учетом закрытости нашей экономики, вероятнее всего, начнутся их задержки.





Главная проблема весны - коронавирус не ушел, а наоборот, снова себя активно проявляет. Для белорусов откроют границы не скоро, поскольку Европа и США снова готовятся ко второй волне коронавируса.





Власть уже ничего изменить не может, поскольку это возможно только в открытом взаимодействии гражданского общества и легитимной власти.





Но есть и приятная новость – мы стали очень солидарны между собою и ответственными за будущее страны.





Народ не проиграл, а наоборот, укрепил свой дух.





Так что вчерашняя «инаугурация» не меняет ничего, а наоборот, усложняет власти выход из сложившегося кризиса.





У нас же есть опыт объединения, поиска решений и понимание, что народ выбирает себе власть, а не власть выбирает себя.





Время работает на перемены, которое резиновой дубинкой не остановить. Слишком глубинные перемены произошли в белорусском обществе.





Мы стоим на изломе старого мира на пути к новой Беларуси, в которой сначала будут почитаться права и свободы человека, и только потом - государство.





Полагаю, что уже многие согласятся, что для Беларуси не нужна должность президента, а нужен народный парламент, избираемая на местах гражданами власть, и закон.





Я верю, что лучшее для каждого из нас на горизонте.



