Олег Волчек: Тайной инаугурацией власть усложнила свое положение
Вчера представители местных и республиканских органов, сотрудники правоохранительных органов, судьи вопреки интересам народа пролонгировали свой статус вместе с Лукашенко – жить в своей пирамиде от народа. Они не понимают, что общество не вернется в довыборное время.
Проблемы остаются с нами. Надежды власти на Россию, на ее кредиты под вопросом. Международные банки уже не будут инвестировать и финансировать нашу экономику. Курс доллара скоро снова возьмёт свой максимум.
Отрицательное сальдо в экономике будет продолжать расти, поскольку бизнес уезжает или затухает. Выплаты по внешним долгам никто не отменял. Зарплаты может и будут выплачиваться на государственных предприятиях, но с учетом закрытости нашей экономики, вероятнее всего, начнутся их задержки.
Главная проблема весны - коронавирус не ушел, а наоборот, снова себя активно проявляет. Для белорусов откроют границы не скоро, поскольку Европа и США снова готовятся ко второй волне коронавируса.
Власть уже ничего изменить не может, поскольку это возможно только в открытом взаимодействии гражданского общества и легитимной власти.
Но есть и приятная новость – мы стали очень солидарны между собою и ответственными за будущее страны.
Народ не проиграл, а наоборот, укрепил свой дух.
Так что вчерашняя «инаугурация» не меняет ничего, а наоборот, усложняет власти выход из сложившегося кризиса.
У нас же есть опыт объединения, поиска решений и понимание, что народ выбирает себе власть, а не власть выбирает себя.
Время работает на перемены, которое резиновой дубинкой не остановить. Слишком глубинные перемены произошли в белорусском обществе.
Мы стоим на изломе старого мира на пути к новой Беларуси, в которой сначала будут почитаться права и свободы человека, и только потом - государство.
Полагаю, что уже многие согласятся, что для Беларуси не нужна должность президента, а нужен народный парламент, избираемая на местах гражданами власть, и закон.
Я верю, что лучшее для каждого из нас на горизонте.
Олег Волчек, руководитель ПЦ «Правовая помощь населению», для «Белорусского партизана»
15:04 24/09/2020
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