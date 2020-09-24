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"Лукашенко стал первым в мире карго-президентом, которому не нужно признание народа"

Редактор отдела политики российской "Новой газеты" Кирилл Мартынов - о тайной инаугурации Лукашенко

"Лукашенко стал первым в мире карго-президентом, которому не нужно признание народа"
Тайная инаугурация, проведенная Лукашенко, - это пожалуй самое безумное из действий диктатора, и даже пробежки с автоматом и десантником-Колей с этим не сравнятся.

Историк Константин Мефтахудинов справедливо отмечает, что инаугурация в истории современных европейских государств - это довольно кодифицированная вещь, которая традиционно производится при соблюдении определенных условий. 

Если воспроизвести лишь некоторые из них, то "настоящей власти" не будет.
Ключевое условие инаугурации как вступления в законную власть, разумеется, связано с аккламацией, то есть с публичным подтверждением законности процедуры со стороны политического сообщества.

Поэтому, говоря прямо, трудно придумать более тупую вещь, чем тайная инаугурация, о проведении которой никто не знает. Вообще не уверен, что кто-то до Лукашенко пытался проводить нечто подобное.

Тайно можно убивать политических конкурентов (в этом у нас теперь все мастера), устраивать заговоры и перевороты, узурпировать власть. 

Чего нельзя сделать тайно, так это вступить в законную должность. Здесь само действие подразумевает публичность, поскольку легитимное принятие власти невозможно без признания этого факта со стороны подвластных.

Люди, которые писали законы в Беларуси, когда-то прекрасно это знали, и поэтому установили, что инаугурация должна транслироваться по государственным каналам телевидения.

Нет сомнений в том, что пацаны вроде Александра Григорьевича давно выше закона. Проблема в другом.  

Тайная инаугурация, придуманная им, - это свидетельство глубокой болезни постсоветских диктатур. Бенефициары автократии считают, что их власть обретается в результате чего-то вроде магического обряда, который можно воспроизводить уже без всякой связи с реальностью.

Если председатель ЦИК "настоящий", и президентская клятва "настоящая", то вся процедуры тоже "реальная", так что власть теперь точно у Лукашенко.

У первого в мире карго-президента, которому уже не нужен народ, признающий его власть.
Кирилл Мартынов, facebook.com
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