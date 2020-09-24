Лукашенко заявил, что его не волнует непризнание его легитимности





Лукашенко заявил, что Беларусь никого не просила признавать его легитимность и итоги президентских выборов.





"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - заявил Лукашенко на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, характеризуя отношение западных стран к суверенитету и независимости Беларуси.





При этом Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации "какого-то такого великого фантомного значения". "Это не первая моя инаугурация, Обычная рабочая ситуация, - сказал он.





Инаугурация Лукашенко стала полной неожиданностью для мира. Сообщения о подготовке к ней появились в телеграм-каналах лишь утром в среду. Затем в интернет-СМИ были опубликованы фотографии президентского кортежа в сопровождении эскорта мотоциклистов.





У некоторых появилась версия, что это репетиция вступления Лукашенко в должность. Тем более, что ни ЦИК, ни пресс-секретарь Лукашенко не подтверждали сам факт инаугурации даже тогда, когда на мероприятие уже собирались гости.





О уже прошедшей инаугурации стало известно после того, как госагентство БелТА сообщило, что Лукашенко "вступил в должность".





После этого вечером тысячи людей вышли на акции протеста в Минске и других гордах страны. Сообщалось о том, что сотрудники силовых структур проводили задержания жестко и с применением дубинок, водометов и слезоточивого газа.





По данным МВД, по всей стране было задержано 364 человека.







