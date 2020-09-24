"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси", — цитирует слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня ТАСС.





Также известно, что Пекин выступил против создания волнений в Беларуси внешними силами и надеется, что Беларусь "сможет восстановить политическую стабильность".