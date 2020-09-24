МИД КНР: надеемся, Беларусь сможет восстановить политическую стабильность
МИД КНР выступил с комментарием относительно вчерашней тайной инаугурации Лукашенко
"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси", — цитирует слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня ТАСС.
Также известно, что Пекин выступил против создания волнений в Беларуси внешними силами и надеется, что Беларусь "сможет восстановить политическую стабильность".
Источник: euroradio.fm
12:23 24/09/2020
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