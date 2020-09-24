Сын Владимира Макея уволился из МИД
Сын главы МИД Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства.
Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.
— Слухи ходили давно, Виталий давно собирался увольняться. Он большой профессионал, — сказал один из источников TUT.BY. Причину увольнения источники не знают.
В комментарии «Нашай Нiве» Виталий Макей сказал, что воздержится от ответа на вопрос уволился ли он из МИД.
— Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание, — сказал Макей.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз информацию об увольнении Виталия Макея комментировать TUT.BY отказался.
В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.
До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.
Помимо Макея из МИД ушла и замначальника службы госпротокола, начальник отдела визитов Татьяна Федорович.
12:15 24/09/2020
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