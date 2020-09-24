Сын Владимира Макея уволился из МИД

Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.





— Слухи ходили давно, Виталий давно собирался увольняться. Он большой профессионал, — сказал один из источников TUT.BY. Причину увольнения источники не знают.





В комментарии «Нашай Нiве» Виталий Макей сказал, что воздержится от ответа на вопрос уволился ли он из МИД.





— Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание, — сказал Макей.





Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз информацию об увольнении Виталия Макея комментировать TUT.BY отказался.





В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.





До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.





Помимо Макея из МИД ушла и замначальника службы госпротокола, начальник отдела визитов Татьяна Федорович.



