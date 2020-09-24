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Сын Владимира Макея уволился из МИД

Сын главы МИД Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства.

Сын Владимира Макея уволился из МИД
Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.

— Слухи ходили давно, Виталий давно собирался увольняться. Он большой профессионал, — сказал один из источников TUT.BY. Причину увольнения источники не знают.

В комментарии «Нашай Нiве» Виталий Макей сказал, что воздержится от ответа на вопрос уволился ли он из МИД.

— Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание, — сказал Макей.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз информацию об увольнении Виталия Макея комментировать TUT.BY отказался.

В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.

До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

Помимо Макея из МИД ушла и замначальника службы госпротокола, начальник отдела визитов Татьяна Федорович.
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