



"По-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная "инаугурация" только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа, - утверждается в тексте, распространенном в среду пресс-службой Маккола. - Призываем Лукашенко сотрудничать с Координационным советом оппозиции и прислушаться к голосам белорусских граждан, требующих свободных и честных выборов под независимым наблюдением", передает tass.ru





В среду во Дворце независимости в условиях полной секретности прошла церемония "инаугурации" Лукашенко. Церемония не транслировалась то ТВ, о ней не сообщалось заранее, на нее не были приглашены зарубежные дипломаты, там даже не было полного состава парламента, а лишь узкий круг "особо доверенных лиц" в составе 700 человек.





Как только обзественности стало известно об "инаугурации", в стране начались стихийные акции протеста, которые заввершились уже ночью. По неофициальной информации, силовики применяли водометы и светошумовые гранаты, в некоторых районах Минска были слышны выстрелы. По данным правозащитников только в Минске были задержаны более 200 человек.



