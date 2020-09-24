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Конгрессмены США в ответ на "инаугурацию" Лукашенко призвали провести новые выборы

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), комментируя "инаугурацию" Александра Лукашенко, вновь призвали провести новые выборы в Беларуси.


"По-настоящему легитимный лидер не нуждается в проведении тайной церемонии приведения к присяге. Перед лицом исторических и мирных протестов против диктаторского правления данная "инаугурация" только подчеркнула, насколько неправдоподобны утверждения Лукашенко о том, что он победил с 80% голосов в ходе сфальсифицированных выборов 9 августа, - утверждается в тексте, распространенном в среду пресс-службой Маккола. - Призываем Лукашенко сотрудничать с Координационным советом оппозиции и прислушаться к голосам белорусских граждан, требующих свободных и честных выборов под независимым наблюдением", передает tass.ru

В среду во Дворце независимости в условиях полной секретности прошла церемония "инаугурации" Лукашенко. Церемония не транслировалась то ТВ, о ней не сообщалось заранее, на нее не были приглашены зарубежные дипломаты, там даже не было полного состава парламента, а лишь узкий круг "особо доверенных лиц" в составе 700 человек.

Как только обзественности стало известно об "инаугурации", в стране начались стихийные акции протеста, которые заввершились уже ночью. По неофициальной информации, силовики применяли водометы и светошумовые гранаты, в некоторых районах Минска были слышны выстрелы. По данным правозащитников только в Минске были задержаны более 200 человек.
"Белорусский партизан"
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