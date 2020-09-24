За что он держится?

В Минске неожиданно прошла полуподпольная инаугурация Лукашенко, которая еще раз продемонстрировала: уходить на покой добровольно наш мало кем признанный правитель однозначно не собирается.





Иными словами он уже не посиневшими, а очень синими пальцами вцепился за… Отдельный вопрос – за что? Обычно говорят, что за власть. Но так ли это? Обладает ли он сегодня подлинной властью?





Возьмем за основу критерий эффективного решения проблем. Знаменитый американский музыкант Моби в интервью Медузе заявил: «Я просто думаю, что в конечном счете от политики должен быть какой-то толк. Это же так просто. Политика не должна порождать больше проблем, чем решает».





В самом деле: народ избирает власть для того, чтобы она решала проблемы людей, а не плодила их. С нашей властью все выглядит с точностью до наоборот. Она преимущественно генерирует проблемы, но не решает их. Причем проблемы наш «бессменный лидер» создает всем.





В принципе уже ситуация с пандемией показала, что на данном этапе своей эволюции Лукашенко является не просто плохим, а очень плохим управленцем. И очень жестоким. А плохой управленец не правит в действительности, каким бы титулом он не обладал.





Правил бы какой-нибудь «Ришелье», обладающий реальной властью– но это не наш случай. Лукашенко никому не доверяет. Все помнят тогдашние «управленческие действия»– трактор, козочки, парады и прочее. В итоге оказалось, что, согласно данным ООН цифры смертности в Беларуси абсолютно беспрецедентны. Таких не наблюдалось ни разу за все времена, пока на сайте ООН ведется подробная статистика – с 1980 года.





Исходя из этих цифр, смертность за апрель-июнь превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5500 человек. Вероятно, это и есть реальный результат коронавируса в нашей стране, прокомментировали в ВОЗ.









Дальше ситуация только усугубилась. Президентские выборы власть с треском и даже демонстративно провалила, и последствия этого провала мы долго еще будем наблюдать. На международной арене многие страны уже признали представителем беларуского народа Координационный Совет. А как бы президента страны таковым уже не признают. А народ страны его таковым тоже уже не признал и даже раньше.

Так он-таки власть или нет? Скорее, что уже нет, ну, разве что над ОМОНом и «службой протокола».

В общем, удерживается он только за счет репрессий и точечной помощи «старшего брата». Он, разумеется каждого может арестовать, избить и даже убить. И пока безнаказанно. Это ли не показатель того, что он правит? Очевидно, что нет.

Подлинная власть – это нечто большее и не сводится исключительно к насилию.

Это касается даже таких откровенно репрессивных стран, как Северная Корея. В Беларуси сегодня насилие и репрессии – практически последняя сфера, где власть еще сохраняет управление, но это отнюдь не власть над страной. И если силовые структуры вынуждены все время совершать рейды на промышленные предприятия – то это нечто, весьма далекое от «эффективного менеджмента».





Загубить, разрушить или украсть может всякий. А вот обеспечить функционирование, да еще и с прибылью, может только настоящий хозяин. Наша власть очевидно таковым уже не является – текущие социально-экономические «успехи» являются этому наглядным подтверждением.





Лукашенко занимается управлением в этой сфере чисто номинально. Растущая долговая нагрузка, коррупция, саботаж «высоких» распоряжений – это отнюдь не полный перечень проблем, которые наша власть создает.





Получается, Лукашенко держится теперь «синими пальцами» только за право безнаказанно порождать проблемы. Или за то, чтобы в конечном счете уйти максимально плохо. И для себя, и для родных, для всех.





Для меня это странно, мягко говоря.