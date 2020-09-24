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ЕС прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Беларуси, говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

 

В заявлении отмечается, что Евросоюз не признал результаты прошедших в августе выборов президента Беларуси, которые по оценке ЕС были сфальсифицированы. 

"На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", – сказано в документе.

В нем также отмечается, что ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду утром, госагентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.
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