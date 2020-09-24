Как отмечают эксперты, вторая волна коронавируса, которая накрыла Европу и уже пришла в Беларусь, будет слабее первой по своей фатальной составляющей. Но вторая волна протестов, напротив, станет куда более мощной, чем первая, пишет Ежедневник.





Все объясняется просто. Вторая волна коронавируса будет слабее, так как вирус мутирует и теряет свою силу. Кроме того, самые слабые слои населения уже пострадали, а оставшиеся крепкие слои свалить не так уж просто. С белорусскими протестами несколько иная ситуация.





За последние несколько недель, работая на опережение, силовикам удалось не допустить скопления протестующей массы населения в слишком большие организованные колонны, как это было в первые и вторые выходные дни после выборов. На фоне этого так называемые независимые эксперты на государственных телеканалах начали говорить о том, что протесты в Беларуси выдыхаются. Хотя волновая теория мира доказывает, что за спадом непременно следует новый подъем. Вопрос был лишь в том, когда этот подъем случится, насколько сильным он будет, и что выступит его драйвером.





Флаг Грушевки





Инаугурация Александра Лукашенко сама по себе мало что значила. Все прекрасно понимали, что рано или поздно она должна состояться, несмотря на явно подправленные итоги выборов. И пусть Александр Лукашенко не уставал кричать, что «не может быть больше 80% фальсификаций», любому человеку, знающему белорусские реалии, все равно было понято – может. В белорусских условиях сделать это не просто, а очень просто. Всего-то и нужно, что отдать выстроенной вертикали необходимую команду.

фото"Белорусский партизан"





Впрочем, речь сейчас не об этом. Выход Александра Лукашенко с автоматом, якобы для того, чтобы показать, что «я тут, и я не боюсь», и последующая тайная инаугурация, явно демонстрирующая, что все-таки боится, станет новым катализатором для белорусских протестов. Жениться на той самой любимой тайно, и даже ее саму не уведомить об этом, - для белорусов это уже как-то слишком. Все это выглядит настолько жалко и нелепо, что о выходе на улицу заговорили даже те, кто до последнего времени и не помышлял об этом, хотя в мыслях и поддерживал протесты. После такой инаугурации власть конечно же лишилась и большой доли своих сторонников. Одно дело следовать за лидером, который реально ничего не боится, и совсем другое идти за человеком, который из страха тайно венчается с той самой любимой, которую еще вчера клялся никому не отдать. И не пригласить на венчание даже «старшего брата» - нет это выше понимания белорусов.





Уже в среду, сразу после инаугурации, без всякого тайного планирования, без участия каких-либо «кукловодов», белорусы начали выходить на улицу. И это был еще вовсе не протест. Это был просто эмоциональный порыв. Не на само событие, а на то, как оно было проведено. Прямо классический сюжет из фильма: злодей тащит «любимую» под венец, и силой, вопреки ее воле, венчается с ней. И завеса тайны вокруг этой церемонии лишь еще больше усиливает эффект. Если "любимую" не отдают вот таким способом, дальше можно какие-угодно песни петь – бесполезно. Ни один нормальный человек это нормально не воспримет.





Уже после того, как «жених» с автоматом в руках кричал в спину «невесте», что еще разберется с ней, многие сомневающиеся колыхнулись. А когда эта разборка вылилась в тайное венчание, тут почти невозможно в стороне остаться. Поэтому вторая волна протестов поднимется неизбежно уже в ближайшие выходные. И почти без сомнения, она будет совсем не такой, как вторая волна коронавируса. Не слабой, а многократно более сильной, не задушевной, а яростной. Будем надеяться, что все же без насилия. Но когда на улицы опять выйдут сотни тысяч, а силовики по привычке и приказу начнут хватать, это может очень плохо для них закончиться. Возможно, с помощью светошумовых гранат и новой волны насилия эту толпу и удастся рассеять, но это породит толпу более сильную и яростную.





И так по до тех пор, пока новая волна не сметет весь этот правовой беспредел в Синеокой.











