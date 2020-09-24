Хакеры от имени МИД Литвы призвали к вводу миротворцев в Беларусь













"Возможно, это была комплексная кибернетическая и информационная атака", - сказано в заявлении МИД, передает Delfi.





"Электронная почта МИД была подделана с целью отправки фальшивой информации о том, что министры иностранных дел Польши и Литвы "призвали ЕС создать европейские миротворческие силы и разместить их в Беларуси", — пояснили дипломаты.