Участники президентских выборов оценили тайную инаугурацию Лукашенко

Андрей Дмитриев: «Тайная инаугурация. Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть.





Этой инаугурацией власть, по сути, признала поражение и окончательно закрылась во Дворце. Сами кого-то там коронуют, что-то обсуждают. Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют. Теперь Лукашенко президент Дворца и ОМОНа».





Анна Канопацкая: «Боже храни Беларусь! 23 сентября 2020 года страна осталась без двух ветвей власти. Дальше только хуже - в состав СЗФО РФ. С победой иппоном, Владимир Владимирович!»



