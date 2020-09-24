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Участники президентских выборов оценили тайную инаугурацию Лукашенко

Участники прошедшей в Беларуси избирательной кампании высказались насчет коронации белорусского правителя.

Андрей Дмитриев: «Тайная инаугурация. Все президенты мира стремятся сделать этот момент максимально публично. Ведь это вершина политической карьеры и признания народа. Собирают огромные митинги, говорят речи. Но это, когда эта поддержка есть.

Этой инаугурацией власть, по сути, признала поражение и окончательно закрылась во Дворце. Сами кого-то там коронуют, что-то обсуждают. Все для себя и о себе. К народу отношения не имеют. Теперь Лукашенко президент Дворца и ОМОНа».

Анна Канопацкая: «Боже храни Беларусь! 23 сентября 2020 года страна осталась без двух ветвей власти. Дальше только хуже - в состав СЗФО РФ. С победой иппоном, Владимир Владимирович!»

Валерий Цепкало: «Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь дать правовую оценку этого события. Уголовный Кодекс Республики Беларусь – Статья 357: Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государственным органам и активно способствовал его выявлению», пишет afn.by
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