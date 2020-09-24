"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в среду в Твиттере.





Ранее в Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.





В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.