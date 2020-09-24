Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании
Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Беларуси ещё сильнее дискредитирует его, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в среду в Твиттере.
Ранее в Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.
08:08 24/09/2020
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