Евродепутат: Инаугурация Лукашенко — реализация «сочинского плана»





Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, сказал Deutsche Welle , что инаугурация Александра Лукашенко — это часть договоренностей между Лукашенко и Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи 14 сентября.





«Я думаю, мы видим реализацию "сочинского плана". То, о чем договорились (в Сочи. - Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным», — отметил Ауштрявичюс в интервью DW.





Евродепутат считает, что после инаугурации будут сделаны другие шаги из сочинского плана», о которых общественность пока не знает.





«Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. — Ред.) решили и сейчас реализуют, — это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность», — добавил Ауштрявичюс.