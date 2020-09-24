Правозащитники: вечером 23 сентября задержаны более 200 человек
После полуночи официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что на акциях протеста задержаны несколько десятков человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в разных городах страны были задержаны около 200 человек.
На фото: начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков с дубинкой и мужчины без знаков различий на Немиге.
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте на горячую линию, или через телеграм-бот @viasna_bot :
+375 44 734 45 51
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"Белорусский партизан"
07:47 24/09/2020
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