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Правозащитники: вечером 23 сентября задержаны более 200 человек

После полуночи официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что на акциях протеста задержаны несколько десятков человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в разных городах страны были задержаны около 200 человек.

На фото: начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков с дубинкой и мужчины без знаков различий на Немиге. 

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте на горячую линию, или через телеграм-бот @viasna_bot :
+375 44 734 45 51
+375 29 8413981
+375 17 377 55 40.
Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
"Белорусский партизан"
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