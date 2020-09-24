Сегодняшняя торжественная церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла в Минске без официального объявления, а госканалы, которые по закону должны были ее транслировать, вместо этого показывали сериалы. Сам же Лукашенко на своей тайной инаугурации заявил, что это его "убедительная и судьбоносная" победа. Сразу после этого на улицы городов Беларуси вышли тысячи граждан, не согласных с неприкрытым обманом со стороны властей. Начались массовые задержания и разгон демонстрантов с применением водометов, слезоточивого газа и дубинок.









На фоне массовых протестов в Беларуси и тайно проведенной инаугурации лидеры многих стран мира заявили сегодня о непризнании легитимной власти Александра Лукашенко.









США отказались считать его законным президентом Беларуси. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении Госдепартамента США. "Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в заявлении.









Отказались признавать легитимность Лукашенко также Германия, Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Украина, Чехия, и другие страны.

Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность "победившего" на выборах президента Беларуси. "Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Беларуси) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал в ван Корчок. что не признает легитимность "победившего" на выборах президента Беларуси. "Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Беларуси) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал в Twitter глава МИД Словакии И





Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравления со вступлением в должность от канцлера Ангелы Меркель после инаугурации. "Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно", - заявил Зайберт. Представитель кабмина добавил, что "демократической легитимности для такой церемонии нет".





Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в Twitter, что "тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа".





Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в Twitter объявил, что выборы в Белоруссии не были свободными и честными, "поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко". "Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал он. , что выборы в Белоруссии не были свободными и честными, "поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко". "Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал он.





МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно исполняет обязанности президента Белоруссии, говорится в исполняет обязанности президента Белоруссии, говорится в Twitter польского внешнеполитического ведомства. "Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении.





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ". Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь отметил, что конец политическому кризису в Белоруссии может положить "только подлинный политический процесс".





Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что инаугурация белорусского лидера не делает его законным президентом Белоруссии. "Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", - написал Ринкевич в заявил, что инаугурация белорусского лидера не делает его законным президентом Белоруссии. "Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", - написал Ринкевич в Twitter.





Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что инаугурация Лукашенко является нелегитимной. "Сегодняшняя нелегитимная инаугурация идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает", - написал Рейнсалу в также заявил, что инаугурация Лукашенко является нелегитимной. "Сегодняшняя нелегитимная инаугурация идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает", - написал Рейнсалу в Twitter.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к своим европейским коллегам и в своем присоединился к своим европейским коллегам и в своем Twitter сообщил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Беларуси. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства", - заявил он.





А вот президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров поздравил Лукашенко с победой на августовских выборах, причем еще до того, как ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты. Позже в интервью Сергею Брилеву Путин заявил, что признает легитимность выборов президента Беларуси, а Александра Лукашенко - их победителем. Он также отметил, что лично у него "есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".





Член Координационного совета Беларуси Павел Латушко сравнил инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации очередного вора в законе и призвал белорусов начать бессрочную акцию неповиновения. "Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - заявил он, назвав Лукашенко "досадной ошибкой истории и позором цивилизованного мира".





Сообщается, что войсками МВД, ОМОНом, спецназом, людьми без опознавательных знаков и "тихарями" в штатском были задержаны более 150 человек. Сотрудники силовых структур проводили задержания жестко и с применением дубинок. Они применяли против мирных демонстрантов водометы и слезоточивый газ.











