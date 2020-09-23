Раньше непризнание выборов было политическим заявлением, не более того. Мы не признаем выборы демократичными, но общаемся с вами ровно так, как если бы они были нормальными. Теперь пошли заявления западных столиц, включая Брюссель и Берлин, о непризнании Лукашенко легитимным президентом. Ок, что дальше?





Не общаться с ним лично на высшем уровне — это и так понятно, общения было немного и раньше. Приглашений на саммиты больше не будет (Лукашенко на них и не ездил), как и саммитов с участием западных лидеров в Беларуси.

Самый больной вопрос — верительные грамоты послов. Скоро должна приехать американка, затем пересменка у французов и румын, уже четыре года работает литовский посол, значит и ему скоро меняться. Кому они будут вручать грамоты? Или на их место никто не приедет?





Признать Тихановскую легитимным президентом еще сложнее, потому что даже она себя не признает президентом (пока говорит о себе как о национальном лидере). К тому же, у нее нет рычагов контроля в стране, чтобы признание ее президентом со стороны Запада что-то изменило.









В любом случае, чем глубже будет эта изоляция, тем токсичнее белорусская власть будет становиться в глазах и остальных своих партнеров, включая Китай, которому для инвестиций нужен покой, порядок и стабильность, а не восточноевропейское издание венесуэльской ситуации с Мадуро-Гуайдо.





И тут в принципе становится ясно, что МИДу нестрашны увольнения строптивых сотрудников. Даже оставшимся может не найтись работы, кроме посольства в Москве и консульств в других российских городах.