В Минске идут противостояния силовиков с протестующими

23 сентября, после инаугурации президента Беларуси, многие несогласные вышли на улицы Минска, чтобы выразить свой протест. Внушительная часть протестующих собралась у стелы «Минск — город-герой», которая в этот день не была оцеплена. Вскоре туда подъехало несколько автозаков. Из них выгрузились силовики, которые сначала начали оттеснять людей, а потом – задерживать. В какой-то момент ими были применены водометы с какой-то оранжевой жидкостью.





После разгона у стелы протестующие разбились на несколько групп и собрались в разных местах центра столицы. Часть из них – это около 200 человек – направилась к площади Якуба Коласа. По пути они встретились с ещё одной колонной, численность которой была не менее 100 человек. Мимо проехали автомобили с силовиками. Дальнейшее развитие событий пока не известно.





Около стелы пожилой женщине разбили голову. По словам очевидцев силовики ударили её дубинкой, когда она пыталась защитить парня. Помощь ей оказали представители Красного креста. Скорая помощь к ней доехать не смогла, пишет "Комсомольская правда"



