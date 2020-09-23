​ Болгария высылает подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД Болгарии.





Болгарское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о своем решении путем направления соответствующей ноты.





У двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть страну.





Ранее в этот день МИД Болгарии получил письмо от прокуратуры с уведомлением о прекращении досудебного разбирательства по отношению к двум дипломатам, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью выдачи ее иностранному государству.





Досудебное производство против российских граждан приостановлено, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом.





Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. За несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.